İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/240

Dosyamız davalılarından 40405832646 T.C. Kimlik Numaralı MURAT ARDIÇ, 41101809116 T.C Kimlik numaralı HAYKANUŞ KENDİR, 40369833826 T.C Kimlik numaralı TALİN ARDIÇ 'ın adreslerinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından, adı geçen davalılara tebligat yerine geçmek üzere bilirkişi raporunun tebliği ile belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya (10/09/2026 günü saat 11.00'te İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/240 Esas) yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere, 2 haftalık kesin sürede ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız Tebligat Kanunu 28. maddesi gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02502911