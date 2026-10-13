İstanbul'da TEM Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri'ndeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen Nakkaş-Başakşehir Projesi'nde yeni aşamaya geçildi. Altyapı çalışmalarının ardından güzergâhta asfalt serimine başlanırken yönlendirme tabelaları da yerleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8. kesimini oluşturan projede, asfalt çalışmaları sürüyor. Güzergâhta sürücülerin yönünü belirleyecek tabelaların montajı da gerçekleştiriliyor.

Projenin tamamlanmasıyla transit araçların kent içi trafiğe girmeden Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve İstanbul Havalimanı aksına bağlanması hedefleniyor. Çalışmanın özellikle Mahmutbey Gişeleri başta olmak üzere çevredeki trafik yoğunluğunu azaltması bekleniyor.

TOPLAM 45 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Proje, 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometreden oluşuyor. Çalışmalar kapsamında Sazlıdere Gergin Eğik Askılı Köprüsü'nün yanı sıra 10 kavşak, viyadükler, 18 üstgeçit ve 18 altgeçit inşa ediliyor.