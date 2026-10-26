İstanbul'da 26 Ekim Pazartesi günü yağışsız ve en yüksek 20 dereceyi bulan ılıman bir hava yaşanırken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) kritik bir hava durumu uyarısı geldi. Hava tahmin raporuna göre, megakent Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisine girecek.

SALI SABAHI FIRTINA VE SAĞANAK BAŞLIYOR

AKOM'un paylaştığı uyarıya göre, 27 Ekim Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/s hızla kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Bu kuvvetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları 5-7°C birden düşüş yaşayarak kış değerlerine gerileyecek. Ayrıca beraberinde aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Salı günü için beklenen yağış miktarı ise metrekareye 10-25 kg olarak açıklandı.

PERŞEMBE GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Haftalık tahmin raporunda özellikle 29 Ekim Perşembe gününe dikkat çekiliyor. Perşembe günü İstanbul genelinde hava "kuvvetli sağanak yağmurlu" olacak ve metrekareye düşecek yağış miktarının 20-50 kg aralığına ulaşacağı öngörülüyor. Haftanın geri kalan bölümünde; Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde ise gökyüzü çok bulutlu olacak ve 2-5 kg aralığında hafif yağmur geçişleri görülecek. Bu süreçte en düşük sıcaklıkların 10-12°C, en yüksek sıcaklıkların ise 15-16°C civarında seyretmesi bekleniyor.