İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, İstanbul'daki hava koşullarında önemli değişiklikler yaşanacağını belirterek, kentteki sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını ve bahar havasının etkisini göstermeye başlayacağını açıkladı.

Özdemir, yaptığı açıklamada, İstanbul’da son iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından, bölgeye giren alçak basınç ve cephe sisteminin etkisinin sona erdiğini belirtti. Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ifade eden Özdemir, gece sıcaklıklarının 4 derece civarına, gündüz sıcaklıklarının ise 10 dereceye çıkacağını belirtti. Özdemir, Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükseleceğini vurguladı. İstanbul'da, bu süreçte bahar havasının yaşanacağı öngörülüyor.

GECE VE GÜNDÜZ ARASINDAKİ FARK ARTACAK

Hava sıcaklıklarının artmasına rağmen gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının belirgin olacağına dikkat çeken Özdemir, “Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına neden olacak. Özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor,” diye konuştu.

MART SONUNA DOĞRU TEKRAR SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Özdemir, İstanbul'da bugün ve yarın kuzey yönlü rüzgarların etkili olacağını belirterek, "Rüzgar hızının 30 ila 50 kilometre/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

İlerleyen günlerde Orta Avrupa üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkili olacağını ve bu durumun rüzgarın zayıfladığı bölgelerde hava kirliliğini artırabileceğini aktaran Özdemir, "Eğer rüzgar İstanbul'da hafiflerse, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde hava kirliliği belirgin hale gelebilir. Solunum rahatsızlığı olan bireyler tedbir almalı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, mart ayının ikinci yarısında İstanbul'da sıcaklıkların tekrar düşebileceğini kaydetti.

Martın sonlarına doğru sıcaklık dalgalanmaları yaşanacağını aktaran Özdemir, şunları dile getirdi:

Geçici soğuma dalgaları ve yağış geçişleri görülebilir. İlkbaharın ilk ayı olan mart ayında ılık hava ve soğuk havanın yanı sıra yağışlı hava etkili olurken Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde aralıklı da olsa kar yağışları ihtimali var. Günlerin uzaması ve güneşlenme miktarının artması ile sıcaklıklar mevsim normallerine ulaşacaktır. Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde sis, pus ve don olaylarına, karın yoğun yağdığı bölgelerde çığ düşmesine dikkat edilmelidir."