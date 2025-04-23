Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde bu hafta bahar yağmurlarının etkili olması bekleniyor. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, çarşamba gününden itibaren yurt genelinde yağışların başlayacağını ve kuzeydoğu bölgelerde bu yağışların hafta boyunca aralıklarla süreceğini belirtti.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların 1 hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor. İç Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda da yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

İstanbul’da ise cumartesi günü yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar artmaya devam ederken, sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nde sis etkili oluyor. Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı sürüyor. Diyarbakır, Mardin, Ağrı ve Şırnak çevresinde bu durumun etkili olması bekleniyor.

8 ŞEHRE SARI KODLU UYARI

8 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Bilecik, Afyon, Denizli, Muğla, Burdur, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Bolu, Karabük, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Adıyaman ve Antep'te sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.