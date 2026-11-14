İstanbul'da günün ilk saatlerinden itibaren etkisini hissettiren ılık hava, öğleden sonra yerini sert soğuğa bıraktı. Lodosun etkisini kaybederek kuzeyli rüzgârlara dönmesiyle termometrelerde hızlı bir gerileme yaşandı. Öğle saatlerinde 20-22 derece bandında ölçülen sıcaklık, saat 16.00'da 14 dereceye kadar indi. Soğuk havayla birlikte beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı. TRAFİK KİLİTLENDİ İstanbul'da sağanak yağışın başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu da hızla arttı. Yağışın etkisini gösterdiği saatlerde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine dayandı. Özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve köprü güzergâhlarında araç hareketliliği yavaşlarken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. Hafta sonu hareketliliğiyle birleşen yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Islanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

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