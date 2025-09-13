İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılmasına karar verildi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde de gündeme geldi. Bu kapsamda, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılması teklif edildi.

FİYATI BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

Buna göre, araç çekme ücretinin yüzde 48,15 zamla bin 215 liradan bin 800 liraya, 5 kilometreye kadar mesafede özel taşıma ücretinin bin 215 liradan bin 800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 45 liradan 70 liraya yükseltilmesi istendi.

Ayrıca yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinin ise motosikletlerde 65 liradan 100 liraya, otomobillerde 120 liradan 200 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 155 liradan 230 liraya, kamyon ve otobüslerde 230 liradan 350 liraya, iş makinelerinde ise 300 liradan 450 liraya çıkarılması talep edildi.