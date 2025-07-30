Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Toroslar Mevki, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

9-15 ARASI YAĞIŞ

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarılarda yağış miktarı belirtilmezken; saat 09 ile 15 arasında gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

KANDİLLİ: HAFİF YAĞIŞ OLACAK

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bugün İstanbul'da hafif bir yağış geçişi olabileceğini söyledi. Tek, "Kuzeyden hafif Balkanlar üzerinden bir serin hava girişi var" dedi.

Tek, "İstanbul'da öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağış olasılığı gözüküyor. Sistem biraz zayıf, olasılık olarak söylüyoruz; ama kuvvetlenebilir de." dedi.

AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan uyarıda ise, bugün sıcaklığın 24-29 derece arasında olması ve gök gürültülü sağanak yağmur yağması ve yağış miktarının da 2 ila 5 kg arasında olması beklendiği kaydedildi.