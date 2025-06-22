Türkiye önümüzdeki haftaya yeni bir sıcak hava dalgasıyla başlayacak.
Bir süredir rüzgarın etkisiyle daha düşük hissedilen hava sıcaklıkları İstanbul'da da etkisini gösterecek.
İstanbul'da bugün hava 27 derece olarak belirtilirken rüzgarla birlikte hava daha serin hissedilecek.
SICAK HAVA DALGASI GELİYOR
İstanbul haftaya 29 derece hava sıcaklığıyla giriş yapacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü için megakente sıcak hava uyarısı yaparken İstanbul'da hava sıcaklığı çarşamba gününe gelindiğinde 35 dereceye ulaşacak.
Sıcaklığın Ankara'da 34 derece olması beklenirken Çarşamba günü İzmir'in 38, Manisa'nın 40 derece olması bekleniyor.
Akdeniz'de ise sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak.