Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı. Tatilin son gününü ve hafta sonunu beklemeden yola çıkan sürücüler, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun İstanbul istikametinde ciddi bir araç yoğunluğu oluşturdu. Artan trafik yükü nedeniyle ulaşım yavaşlarken, trafik zaman zaman durma noktasına kadar geldi.
ANADOLU OTOYOLU'NDA AKICI YOĞUNLUK
D-100 kara yolundaki yavaşlamanın yanı sıra, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde de akıcı ancak yoğun bir trafik tablosu gözlemleniyor. Yetkililer, dönüşe geçen araç sayısının bu gece saatlerinden itibaren daha da artacağını ve trafik yoğunluğunun hafta sonu boyunca zirveye çıkacağını öngörüyor.