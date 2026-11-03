Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la vedalaşmanın ardından dünya çapındaki teknik direktör adayları Vincenzo Montella, Antonio Conte, Jose Luis Mendilibar, Julian Nagelsmann, Ernesto Valverde, Roberto Martinez, Mattia Croci-Torti, Stefano Pioli ve Arne Slot gündeme gelmiş ancak Sergio Conceiçao şartlara uymuştu.

Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamla 1.5 yıllık anlaşma sağlamış ve İstanbul'a davet etmişti. Ancak görüşmelerde beklenmeyen bir pürüz çıktı.

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe’de Sergio Conceição ile görüşmelerde pürüz çıktı. Portekizli teknik adamın hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerini değiştirmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle görüşmelerde sorun yaşandı.

Portekizli hocanın, İstanbul’a gelip imza atması ve Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynanacak Liverpool maçında tribünde olması bekleniyordu. Sarı-lacivertliler rotayı yeniden yerli teknik direktöre çevirdi. Listenin favori ismi ise Emre Belözoğlu oldu.