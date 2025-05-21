2 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Guns N' Roses konserine sayılı günler kala dev prodüksiyonun merak edilen detayları paylaşıldı.
KONSER İÇİN 13 DEV TIR YOLDA
Haftalardır süren hazırlık süreci için dev 13 TIR dolusu ekipman, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.
Sahne arkası kurulum ekibi için de 350 kişilik teknik ekip çalışacak.
KULİS İSTEKLERİ ARASINDA DAMAK ÇATLATAN TÜRK LEZZETLERİ
Grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken özel bir menü sipariş etti.
Yemek siparişleri şu şekilde:
İmam Bayıldı
Lahmacun
Kebap
İçli Köfte
Zeytinyağlı Sarma
Hünkar Beğendi
Baklava
ÖZEL UÇAKLARIYLA GELECEKLER
İstanbul'a özel uçaklarıyla gelecek olan Guns N’ Roses, 1993’teki konserden 32 yıl sonra aynı stadyumda sahneye çıkacak.