Türkiye'deki müzikseverlerin heyecanla beklediği dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, vereceği konser için ülkeye geldi.
Ünlü yıldızı yakından görebilmek umuduyla konaklayacağı otelin girişinde toplanan kalabalık bir hayran grubu, saatlerce süren bekleyişin ardından ummadıkları bir tavırla karşılaştı.
YÜZLERİNE BİLE BAKMADAN OTELE GİRDİ
Otelin önüne ulaştığında Türk hayranlarına hiçbir karşılık vermeyen Kanye West, korumalarının eşliğinde hızlı adımlarla oteline giriş yaptı.
Söz konusu anlara ait görüntülerin kısa süre içinde çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla birlikte, dünyaca ünlü yıldıza yönelik yoğun bir eleştiri dalgası oluştu.