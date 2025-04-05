Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

MEGAKENTE UYARI

Yapılan uzun vadeli tahminlere göre, İstanbul’da yarın başlayacak sağanak yağışların 11 Nisan Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Sağanak ile birlikte, megakentte hava sıcaklıklarının da önemli bir değişim göstereceği tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklık 18 dereceye kadar yükselecekken, salı günü sıcaklıkların 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu ani sıcaklık değişimi, İstanbul'da hafta boyunca etkili olacak hava koşullarına dikkat çekiyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanaklar da görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

11 ŞEHRE UYARI

Meteoroloji, Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak illerine sarı alarm uyarısı verdi.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.