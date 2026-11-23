İstanbul'da 23 Kasım Pazartesi günü hava koşullarının giderek ağırlaşması bekleniyor. AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, kentte gün boyunca güneybatı yönlü kuvvetli rüzgar (lodos) etkili olacak. Akşam saatlerinde ise yağmur geçişlerinin görülmesi tahmin ediliyor.

İŞ ÇIKIŞINDA HAVA KOŞULLARINA DİKKAT!

Fırtına ve sağanağın etkisini artırmasının beklendiği pazartesi akşamında, özellikle iş çıkış saatlerinde vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi risklerin yanı sıra ani su baskınları ve trafikte aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça fırtınanın etkili olduğu saatlerde açık alanlarda bulunulmaması, araçların ağaç ve direklerin altına park edilmemesi ve deniz ulaşımını kullanacak yolcuların sefer bilgilerini takip etmesi konusunda uyarıyor.

İstanbul'da pazartesi günü etkili olacak fırtınanın ardından salı günü sıcaklıkların da belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Kentte hem kuvvetli rüzgar hem de ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

VALİLİKTEN FIRTINA VE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerini paylaşarak kent genelinde fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan öğle saatlerinden sonra İstanbul'un doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görüleceği bildirildi. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği değerlendiriliyor.

Valilik, kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

DENİZ ULAŞIMINDA İPTALLER BAŞLADI

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkilemeye başladı. Bugün Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Çanakkale'nin Gökçeada ile Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Özellikle lodosun şiddetini artırmasıyla birlikte deniz ulaşımında yeni iptallerin yaşanabileceği belirtilirken, yolcuların seyahat öncesinde ilgili işletmelerin güncel sefer duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.