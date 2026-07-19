Balkanlar üzerinden yola çıkan uzun çekirge kafileleri Türkiye'ye giriş yaparak Trakya ve İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.Hava Forum tarafından paylaşılan veriler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, çekirgelerin bölgedeki hemen her mahallede ve evlerin çevresinde yoğun şekilde görülmeye başlandığı bildirildi.
Gelen bilgilere göre bölgemizde neredeyse her mahallede, hatta birçok evin çevresinde görülmeye başlandı.
İSTANBUL'A KADAR ULAŞTILAR
Göç hareketinden en çok etkilenen yerleşim yerleri arasında Trakya bölgesi ve İstanbul'un batı ilçeleri öne çıkıyor. Özellikle Uzunköprü, Keşan, Kırklareli, Lüleburgaz, Babaeski, Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Silivri, Hadımköy ve Arnavutköy hatlarında çekirge yoğunluğunun belirgin şekilde arttığı gözlemleniyor.
YUNANİSTAN DA ÇEKİRGELERLE MÜCADELE EDİYOR
Çekirge sürülerinin güzergahında bulunan komşu Yunanistan'da da benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dedeağaç ile Gümülcine arasında bulunan Kozlukebir ve Şapçı bölgelerinde de çekirge istilası nedeniyle ilaçlama ve mücadele çalışmaları başlatılmış durumda.
Konuyla ilgili yayımlanan bilgilendirmelerde, vatandaşların çekirge görmeleri durumunda endişeye kapılmaması gerektiği vurgulandı.