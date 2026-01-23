Türkiye genelinde kış şartları etkisini sürdürürken, özellikle pazartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksaklıkların yaşandığı bu süreç sonrası İstanbul’da yaşayan vatandaşlar yeni bir kar dalgası olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün art arda yaptığı kuvvetli kar uyarıları, beklentileri daha da artırırken “İstanbul’a yeniden kar yağacak mı?” sorusu arama motorlarında üst sıralara tırmandı.

AKOM İSTANBUL İÇİN NET KONUŞTU

İstanbul için beklenen açıklama Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) geldi. AKOM, megakentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından yeni bir kar dalgası ihtimaliyle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

AKOM’un yayımladığı son hava durumu raporu, “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusuna net yanıt verdi. Yeni haftada megakentte sağanak yağışlar etkili olurken, hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi.

Yapılan değerlendirmede, İstanbul’da önümüzdeki günlerde kar yağışının beklenmediği açıklandı. Hafta boyunca yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olacağı, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ifade edildi. Yetkililer, ani sağanaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

“OCAK SONUNA KADAR KAR YAĞIŞI YOK”

Kar yağışı ile ilgili açıklama yapan AKOM, "İstanbul’da görülen soğuk ve kar yağışlarının etkisini kaybetmesiyle birlikte, ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.