İstanbul'da kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar geriledi.

Kentte yılın en soğuk günlerinden biri yaşanırken, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde İstanbul ve yurt genelinde sıcaklıkların düştüğünü belirten Tek, kuzeyden gelen serin ve soğuk hava akımının etkili olduğunu söyledi.

İstanbul'da sıcaklıkların gece saatlerinde 5-6 dereceye kadar gerilediğini aktaran Tek, değerlerin mevsim normallerinin 5-6 derece altında seyrettiğini kaydetti.

SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademeli olarak artacağını belirten Tek, İstanbul'da sıcaklığın 14 dereceye, çarşamba günü ise 15 dereceye çıkmasını beklediklerini söyledi.

Hafta sonuna doğru sıcaklıkların daha da yükseleceğini ifade eden Tek, cuma, cumartesi ve pazar günleri termometrelerin 21 dereceyi gösterebileceğini belirtti.

İSTANBUL'A KAR İÇİN ARALIK SONUNU İŞARET ETTİ

İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışlı havanın da etkili olacağını belirten Tek, "Bugün akşam saatlerine doğru yağış İstanbul'da etkisini kaybedecek. Pazartesi günü gün içerisinde yağış beklenmiyor ancak akşam ve gece saatlerinde Orta Akdeniz'den gelecek yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Pazar akşamı başlayacak yağış, salı sabahına kadar sürecek. Orta Akdeniz kaynaklı bu sistem sıcaklıkları da artıracak. Çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul'da kuvvetli olmayan, ara ara yağış geçişleri görülecek. Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar artmaya başlayacak" dedi.

Tek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralık ayının ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı aralık ayının sonunda görünüyor. Ancak bu kesin bir tarih değil. Aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesi, soğuk hava girişine ve dolayısıyla kar ihtimaline işaret ediyor. Günler yaklaştıkça tablo daha netleşecek."

'ÇOK SERT BİR KIŞ BEKLEMİYORUZ'

Kış mevsimine ilişkin tahminlerini de paylaşan Adil Tek, ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini beklediklerini söyledi.

Tek şunları söyledi:

"Bu yılın kışının geçen yılkine benzer bir tablo göstermesi bekleniyor. Ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını, sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağını tahmin ediyoruz.

Yağışlar olacak ancak sıcak günlerin fazla olması nedeniyle kar yağışı ihtimali azalıyor. Geçen yıl İstanbul'da yaklaşık 4 gün kar yağmıştı. Bu yağışlardan biri de yeni yılın ilk günü zeminde tutmuştu.

Bu yıl da benzer bir tablonun yaşanmasını bekliyoruz. Yağışların bol olması tarımsal ve zirai rekolteyi olumlu etkiliyor. Bu yıl da benzer şekilde rekoltenin artacağını tahmin ediyoruz.

İstanbul'da zeminde tutabilecek kar yağışı en fazla birkaç kez görülebilir. Sıcak günlerin fazla olması kar ihtimalini ciddi ölçüde azaltıyor. Ancak arada sert bir soğuk hava girişi yaşanması ve kuvvetli kar yağışının zeminde tutması da ihtimaller arasında. İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemiyoruz. Daha ılıman ve yağışların bol olduğu bir kış geçireceğimizi öngörüyoruz."