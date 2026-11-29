Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Trakya'da kar yağışını beraberinde getirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde de akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Yağışla birlikte araçlar, çatılar ve yollar beyaza büründü. Polis ekipleri, olası trafik kazalarına karşı denetimlerini artırdı.

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

1 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Kar yağışı nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı güzergahta araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 1 kilometreye ulaşan kuyruk nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Hava sıcaklığının -1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının 2 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürürken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kentte bugün ve önümüzdeki günlerde aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji uzmanları, kar yağışının İstanbul'un batısındaki Silivri ve Çatalca çevresine kadar ulaşabileceğini belirtti.

İstanbul Valiliği, 29 Kasım Pazar günü kentte soğuk havanın etkili olacağını duyurdu. Pazartesi günü ise hava sıcaklıklarının 4-5 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Meteoroloji değerlendirmelerine göre 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da en düşük sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek.

KAR İÇİN İSTANBUL'DAN TRAKYA'YA GİTTİLER

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, çevre illerden gelen ziyaretçileri de bölgeye çekti.

Özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar, kar yağışını görmek ve vakit geçirmek için Kırklareli'ne gitti.

İstanbul'dan yaklaşık 300 kilometre yol kat ederek bölgeye gelen ziyaretçiler, kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.