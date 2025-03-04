Mart ayına girilmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok şehrinde bahar havası görülürken, geçtiğimiz haftalarda etkili olan şiddetli kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.



Sıcaklıkların ne kadar süreceği merak konusu olurken, meteoroloji kaynaklarından peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinden paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda Türkiye'nin tamamı için 'güneşli hava' görüleceğini açıklarken, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi gelecek hafta İstanbul ve çevre şehirler için yeni bir kar yağışı uyarısında bulundu.

YILIN SON KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ



Avrupa'nın birçok ülkesi tarafından desteklenerek oluşturulan, bağımsız meteoroloji platformu Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, güncellediği hava modellerinde Türkiye'nin son kez Kutuplardan gelecek bir soğuk ve yağışlı hava dalgası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.





Bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, gelecek hafta itibarıyla Marmara ve Karadeniz'in sahil kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor.



Simülasyonlarda hava durumunda yaşanacak 180 derecelik dönüşüm ve yeni kar yağışları için 15 Mart ve sonrası işaret edilmekte.













