Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor, tarihi bir oyuncu satışı için geri sayıma geçti.

Türkiye'ye Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne öğrenci olarak gelen ve bu süreç içinde İstanbulspor tarafından keşfedilerek geçtiğimiz sezon 1. Lig'de futbol vitrinine çıkan Gaoussou Diarra'ya Hollanda devinden teklif geldi.

Sergilediği performans ile Süper Lig ve Avrupa'dan ekipleri peşine takan 22 yaşındaki kanat için Feyenoord kapıyı çaldı.

RESMİ İMZAYA KALDI

Ajansspor'un haberine göre Feyenoord, İstanbulspor forması giyen Malili Gaoussou Diarra ile garanti bonuslarla birlikte 4.7 milyon euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardı. Haberin detayında bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Feyenoord'un İstanbulspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ve 1.7 milyon Euro garanti bonus ödeyeceği belirtildi.

Gaoussou Diarra transferinin resmiyete dökülmesi durumunda ödenecek tutar TFF 1. Lig'in rekor bonservisi olarak kayıtlara geçecek.