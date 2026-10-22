İstanbul’da geçen hafta yaşanan şiddetli sağanağın ardından yeni bir yağışlı sistem için uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Balkanlar üzerinden gelecek gök gürültülü fırtınanın Trakya’dan İstanbul’a, ardından Sakarya yönüne ilerlemesinin beklendiğini belirtti.

YENİ SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’in değerlendirmesine göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin cuma günü öğleden sonra Trakya ve Kuzey Ege üzerinden İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

İstanbul’da metrekareye 15 ila 20 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların, geçen hafta yaşanan kuvvetli sağanak kadar etkili olmayacağı ifade ediliyor.

TRAKYA'DAN İSTANBUL'A İLERLİYOR

Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen orajın, Trakya’dan yurda giriş yaptıktan sonra İstanbul ve Sakarya yönünde hareket edeceği öngörülüyor. Sistemin aynı bölgede uzun süre etkili olması yerine hızlı ilerlemesi ve geçişinin yaklaşık 4-5 saat sürmesi bekleniyor.

CUMARTESİ GEÇECEK

Cumartesi günü yağışların etkisini büyük ölçüde yitirmesi, pazar günü ise İstanbul’da çok bulutlu havanın hâkim olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 14 ila 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

ORAJ NEDİR?

Oraj; gök gürültüsü, şimşek ve kuvvetli sağanakla, bazı durumlarda ise doluyla birlikte görülebilen bir fırtına türüdür.