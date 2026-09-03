Arap müziğinin en önemli isimleri arasında gösterilen Amr Diab, Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlü sanatçı, 3 Ekim'de Ataköy Marina'da düzenlenecek konserle İstanbul'da ilk kez sahne alacak.

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan 64 yaşındaki sanatçı, yıllardır müzik listelerinde yer alan şarkılarıyla Arap pop müziğinin simge isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL KONSERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Amr Diab'ın İstanbul konserinde kariyerinin en sevilen parçalarından bazılarını seslendirmesi bekleniyor. Sanatçının “Nour El Ain” ve “Tamal Iy Ma'ak” gibi milyonlarca dinlenen şarkıları da gecenin öne çıkan eserleri arasında yer alacak.

İstanbul'daki konser, Amr Diab'ın Türkiye'deki dinleyicileriyle buluşması açısından da özel bir anlam taşıyor. Ünlü yıldız, kariyerinde ilk kez İstanbul'da sahneye çıkacak.

TÜRKİYE'YE ÖZEL JETLE GELECEK

Konser öncesi Amr Diab'ın İstanbul seyahatine ilişkin ayrıntı da belli oldu. Ünlü sanatçının 3 Ekim'deki performansı için Türkiye'ye özel jetle geleceği öğrenildi.

Ataköy Marina'da gerçekleşecek konser için hazırlıklar sürerken Amr Diab'ın sahne performansı, İstanbul'daki müzikseverler tarafından merakla bekleniyor.