Yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçiren İstanbul'da yüksek sıcaklık ve nem megakentte yaşayanları bunalttı. İstanbul'da özellikle gece saatlerinde yüzde 95'lerin üzerine çıkan bağıl nem oranı hava sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine neden oldu.

Ancak sıcak hava bir günlüğüne ara veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ve Karadeniz sahili boyunca sağanak yağmur bekleniyor

YALNIZCA PAZAR GÜNÜ...

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 33 derece olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre kentte yarın gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.

İstanbul'un yanı sıra Trakya ve Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'de sahil hattı boyunca sağanak yağış görülecek. Sağanak yalnızca pazar günü etkili olacak. İstanbul'un yeni haftaya 32 derece hava sıcaklığıyla başlaması bekleniyor.

RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Rüzgar bugün etkisini bir kademe daha artıracak. Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.