İstanbul’da yaz havası yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, kentte yarın itibarıyla serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Bugün İstanbul’da sabah saatlerinde 21 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 30 dereceye, akşam 25 dereceye, gece ise 20 dereceye ulaşması bekleniyor. Nem oranının yüzde 45-80 arasında olacağı tahmin edilirken, Poyrazın sert ve aralıklı şekilde 10-35 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

AKOM’un değerlendirmesine göre, yarın (13 Eylül) itibarıyla Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor. Hafta başında 28-30 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 4-8 derece azalarak 24 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor. Bununla birlikte kentte aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

AKOM, özellikle pazar ve pazartesi günlerinde beklenen sağanak yağış ve sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.