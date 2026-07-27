İstanbul'da hafta boyunca termometrelerin 31 ila 33 derece aralığında seyretmesi öngörülürken, bugün öğle saatlerinden itibaren poyrazın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Saatteki hızı 30 ila 60 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgar sayesinde, hissedilen sıcaklık değerlerinin 30 derecenin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Hafta Boyunca Yağış Var mı?

AKOM’un haftalık değerlendirmesine göre Salı gününden Pazar gününe kadar kent genelinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının 29 ile 31 derece arasında seyretmesi beklenirken, hafta sonuna kadar İstanbulluları etkileyecek herhangi bir yağış dalgası öngörülmüyor.