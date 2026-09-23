İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 23 Eylül Çarşamba günü kentte beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı.

AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da sabah saatlerinde 14 derece civarında seyreden sıcaklıkla birlikte çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava etkili oluyor. Yağışların saat 11.00'e doğru yeniden etkisini artırması bekleniyor.

Öğle saatlerinde 17 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların ardından yağışların akşam saatlerine doğru yeniden kuvvetlenmesi öngörülüyor.

YAĞIŞ MİKTARI 10-30 KİLOGRAM ARASINDA

AKOM'un tahminlerinde İstanbul'da gün boyunca beklenen yağış miktarı metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında gösterildi.

Akşam saatlerinde sıcaklığın yaklaşık 15 dereceye düşmesi, gece ise 14 derece civarında olması bekleniyor. Kent genelinde nem oranının yüzde 65 ila 95 arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey yönlerden sert, zaman zaman kuvvetli esmesi ve saatte 10 ila 40 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.

HAFTA SONU SAĞANAK GERİ DÖNECEK

AKOM'un haftalık hava tahmininde İstanbul için perşembe ve cuma günleri az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. Sıcaklıkların perşembe günü 13-21, cuma günü ise 14-22 derece arasında olması bekleniyor.

Cumartesi günü ise parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu hava tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 16 ila 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Pazar gününden itibaren kentte gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Pazar günü için yağış miktarının metrekareye 10-20 kilogram, pazartesi günü 3-7 kilogram, salı günü ise 3-10 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.