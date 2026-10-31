AKOM'un yayımladığı haftalık tahmine göre İstanbul'da 1 Kasım Pazar günü parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Kentte pazar günü yağış beklenmiyor.

2 Kasım Pazartesi günü ise aralıklı yağmurun başlaması öngörülüyor. Salı ve çarşamba günlerinde de sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Perşembe günü sağanak etkisini artıracak

AKOM'un tahmin raporunda özellikle 5 Kasım Perşembe gününe dikkat çekildi. Bu tarihte İstanbul genelinde metrekareye 5 ila 15 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da düşeceği, termometrelerin 11 ila 16 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü de yağmur sürecek

6 Kasım Cuma günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Böylece megakentte yeni haftanın büyük bölümünün yağışlı geçeceği öngörülüyor.