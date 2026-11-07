Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin doğusu için yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da aralıklarla yağış beklenirken hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesi beklenirken, 18 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

İSTANBUL VE MARMARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara genelinde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşarak yer yer fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Bursa'da da aralıklı yağmur ve sağanak yağış tahmin edilirken Çanakkale ve Kırklareli'nde parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI

Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusunda da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı görülecek.

18 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji; Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Kastamonu, Muş, Siirt, Van, Batman, Bartın, Düzce, Bingöl, Hakkari, Mardin, Rize, Sinop, Zonguldak ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yaptı. İç Ege ve İç Anadolu'da ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.