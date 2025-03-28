İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitiminin ardından yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 89'u bulurken, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 olarak ölçüldü.

Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik Köprüsü ile Uzunçayır Kavşağı arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Otoyolu Edirne istikametinde Tuzla mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu görülürken, Ankara istikametinde de Sancaktepe mevkisine kadar araçlar ağır ilerliyor.