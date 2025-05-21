AKOM'un son hava durumu raporuna göre, hafta boyunca İstanbul'da sıcaklıkların 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ancak, pazar günü sıcaklıkların 20 dereceye kadar düşmesi ve pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise genellikle az bulutlu ve açık geçecek.

PAZAR AKŞAMI YAĞMUR BAŞLIYOR

AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da pazar akşamı sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek ve akşam saatlerinde başlayacak yağmur, pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışa dönüşecek. Megakentte cuma günü en yüksek sıcaklık 28 dereceyi bulurken, pazartesi günü sıcaklık 20 dereceye düşecek.