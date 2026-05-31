Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Bugün Trakya ve Karadeniz hattı dışında ülke genelinde sağanak yağış öngörülmüyor. Açık bir havanın hakim olacağı İstanbul'da hava sıcaklığı 26 dereceye kadar çıkarken, başkent Ankara'da termometreler 23 dereceyi gösterecek. Ege Bölgesi'nde ise 30 derece sınırı aşılıyor. İzmir'de sıcaklık 31, Aydın'da 32 derece olarak ölçülecek. Akdeniz'de Antalya 27, Adana 30 dereceye ulaşacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevreleri de 29 ile 30 derece bandında seyredecek.
YENİ HAFTADA KISMİ YAĞIŞ UYARISI
Kurban Bayramı tatilinin ardından başlayan yeni haftada Karadeniz Bölgesi haricinde güneşli bir hava bekleniyor. Yarın İstanbul'da hava sıcaklığının 27 dereceye, Ankara'da 25 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor. İzmir 32, Aydın 33, Antalya 27, Adana 31 ve Şanlıurfa 32 derece olacak. Diğer yandan Trakya Bölgesi ile Karadeniz'in sahil şeridi ve iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aniden bastırma ihtimali olan sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların dere yatakları ve çevrelerinde dikkatli olmaları isteniyor.
SALI YAĞMURLU PERŞEMBE SICAK
Yaz değerlerine ulaşan hava sıcaklıkları salı günü de etkisini sürdürecek ancak yurdun büyük bölümünde sağanak yağış geçişleri yaşanacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan alanlarda sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarında ise salı günü belirgin bir değişim öngörülmüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık artışı devam edecek.
Çarşamba günü 28 derece olması beklenen İstanbul'da, perşembe günü bulutlar dağılacak ve termometreler 29 dereceye ulaşacak. Perşembe günü yurdun batısında sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak. İzmir 33, Aydın ve Manisa 34, Muğla 29, Bursa 31 ve Edirne 32 derece sıcaklıklarla perşembe gününü geçirecek.