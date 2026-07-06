Yeni haftanın ilk günlerinde termometreler mevsim normallerinde seyrederek nefes aldıracak. Fakat atmosferdeki dengeler hafta sonuna doğru yeniden değişiyor. Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava sistemleri, Türkiye’yi de yeni bir sıcaklık dalgasının içine çekecek. Hafta sonundan itibaren ülke genelinde sıcaklıkların ortalama 5 derece birden artması bekleniyor.

SICAK HAVA DALGASI YENİDEN DÖNÜYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede İstanbul'da Perşembe gününe kadar herhangi bir yağış beklenmediğini bildirdi. Kentte sıcak hava dalgasının yeniden etkisini göstereceğini belirten Şen, termometrelerin yeniden 30-31 derece seviyelerine tırmanacağına dikkat çekti. Önümüzdeki iki gün boyunca yağışların Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görüleceğini aktaran Şen, Batı ve İç Anadolu bölgelerinin ise pazar gününden itibaren yeni ve aşırı bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini belirterek vatandaşlara seyahat ve giyim planlarını hava durumuna göre ayarlamaları tavsiyesinde bulundu.

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen'in ardından İstanbul için haftalık hava tahmini raporunu yayınlayan AKOM da yeni sağanak yağış için Perşembe gününü işaret etti. Yapılan açıklamada, perşembe günü hariç hafta boyunca megakentte çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı vurgulandı.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının 29 ile 32 derece aralığında seyredeceğini öngören AKOM, kuzeydoğu yönünden aralıklarla saatte 10 ila 40 kilometre hızla esmesi beklenen Poyraz rüzgarlarının kente bir nebze olsun serinlik vereceğini ifade etti.