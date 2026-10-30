İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı sürdürülen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında test sürüşü yapıldı. Hattın ilk sürüşünü YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Özel, hattın İstanbul ulaşımı açısından önemli bir proje olduğunu ifade etti. ÜMRANİYE İLE GÖZTEPE ARASINDA ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK Yeni metro hattının Ümraniye'yi sahil kesimine bağlayacak olmasına dikkat çeken Özel, projenin farklı sosyoekonomik bölgeler arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını belirtti. Özel, metro hattının yalnızca ulaşım açısından değil, kentteki farklı mahalleleri birbirine bağlaması bakımından da önemli olduğunu dile getirdi.

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