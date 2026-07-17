Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava durumu uzmanlarının son değerlendirmelerine göre, Temmuz ayının son döneminde Türkiye genelinde sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanacak. Hafta sonundan itibaren yurt genelinde sıcak hava dalgası hakim olacak.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Temmuz ayının sonlarına doğru ilerlerken, "Mini Afrika" olarak nitelendirilen sıcak hava dalgası 19-22 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Sıcaklıkların ortalama 3 ila 4 derece artacağı öngörülürken, İstanbul'da termometreler hafta sonu itibarıyla 34 dereceye kadar ulaşacak.
Sıcak hava dalgasının etkili olacağı 19-22 Temmuz tarihleri arasında bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Aydın'da 43, İzmir'de 39, Bursa ve Çanakkale'de 37, Ankara ve Kocaeli'de 36, İstanbul'da ise 34 derece olacağı öngörülüyor.