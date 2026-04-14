İki yıldır İstanbul’da yaşayan ve sosyal medyada “BBeckyG” ismiyle içerik üreten ABD’li genç yayıncı, Kick platformunda Türk yayıncılar Jahrein (Ahmet Sonuç) ve Yakup TV (Yakup Şahkulubey) ile katıldığı yayında yaşadığı bir olayı anlattı.

Yoğun ilgi gören yayında konuşan genç kadın, saçını yaptırmak için gittiği bir kuaförde cinsel saldırıya uğradığını ifade etti.

'KALÇAMA DOKUNUP...'

Genç yayıncı, akşam saatlerinde gittiği kuaförde bir çalışanın önce kendisine hamburger söylediğini, ardından kalçasına dokunarak öpmeye çalıştığını belirtti. Yaşadıklarının ardından kuaför dükkânının sahibine şikâyette bulunduğunu aktaran yayıncı, “Ya işten çıkarırsınız ya da bu işletmeyi de şikâyet ederim dedim. O kişiyi işten çıkardılar” dedi.

'TÜRK HALKI ÇOK HOŞGÖRÜLÜ VE NAZİK'

Olayın yayında anlatılmasının ardından Türk yayıncılar Jahrein ve Yakup TV’nin büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü. Yayın sonrası bugün Instagram hesabından da açıklama yapan genç kadın, Türkçesini geliştirmek için çaba gösterdiğini belirterek, “Türkçemi geliştirmek için her geçen gün daha fazla çalışıyorum ama benim için bir meydan okumaydı. Türk halkı çok hoşgörülü ve nazik” ifadelerini kullandı. Genç yayıncı, Türkçe öğrenme sürecine dair anlarını sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.