İstanbul Valiliği ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından dün yapılan soğuk hava ve kar uyarılarının ardından, kentte sıcaklıklar 5–8 derece azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkisi sürerken, özellikle kentin kuzey kesimleri ve yüksek bölgelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü.

38 ŞEHRE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcaklıkların azalacağı, birçok bölgede yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtildi.

Rapora göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz’in yüksekleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu Anadolu genelinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji, 38 il için risk uyarısı yayımladı. Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce’de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve buzlanma riskine dikkat çekildi. Ağrı, Erzurum, Kars, Sivas, Kayseri, Konya ve Sakarya’nın da aralarında bulunduğu 26 ilde ise buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.