İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 ismin gözaltına alındığı soruşturmanın ardından İstanbul Valiliği, şehirde yapılacak 19-23 Mart tarihleri arasındaki tüm gösteri ve yürüyüşleri yasakladı.



İstanbul'da bazı metro ve tramvay istasyonları işletmeye kapatılırken, birçok caddede trafik akışı durduruldu.

ABULAKA İÇİN YOLCU OTOBÜSLERİYLE POLİS TAŞINDI



Yapılabilecek protestoları yasaklamak amacıyla şehrin birçok noktası ablukaya alınırken, emniyetin araçları polisleri taşımak için yetersiz kaldı.



Gazeteci Fatoş Erdoğan, polis ekiplerinin şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların otobüsleri ile taşındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

19.03.2025 GÜNÜ SAAT 06.00 İTİBARİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

1-)Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar

4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar

5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar

6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

ALTERNATİF YOLLAR

1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

2- 2- Atatürk Bulvarı

3- 3- Fevzi Paşa Caddesi

4- 4- D-100







