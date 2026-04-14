İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Karadeniz’de yürütülen çalışmalar sonucunda bir uyuşturucu kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında İstanbul açıklarında ortak bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda 200 kilogram skunk ele geçirilirken, organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun deniz ve kara unsurlarının koordinasyonuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Kahraman jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz ile hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.