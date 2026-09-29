Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi B Blok 5’inci kat koridorunda bugün mesleki görevini yerine getiren avukat H.E.’nin üzerine, duvar kaplama malzemeleri yerinden sökülerek düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Baş bölgesinden yaralanan avukat H.E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından refakatçiler eşliğinde ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İddialara ve İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamaya göre, avukatın sorumlu hekimiyle yapılan görüşmelerde darbeye bağlı yaralanma tespit edildiği, çekilen ilk tomografi sonuçlarına göre hayati tehlike oluşturacak bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Avukat H.E.'nin kontrol amacıyla müşahede altında tutulduğu ve ikincil tomografi sonuçlarına göre taburcu durumunun netleşeceği kaydedildi.

BARO VE HUKUK ÖRGÜTLERİNDEN SERT TEPKİ

Olayın ardından yazılı bir açıklama yayımlayan İstanbul Barosu, kamu binalarının can ve mal güvenliğini sağlamanın idarenin birincil sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı. Baro yönetimi, olayın etkili ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması, ihmali ve sorumluluğu bulunanlar hakkında yaptırım uygulanması için gerekli adli ve idari girişimlerin başlatılacağını duyurdu.

"ADLİYELER BİZİM İŞ YERİMİZDİR, GÜVENLİ OLMAK ZORUNDA"

Açıklama yapan Avukatın Sesi İnisiyatifi ise adliyelerin avukatlar için fiili bir iş yeri olduğunu hatırlatarak yaşanan kazanın "münferit" olarak görülemeyeceğini ifade etti. Tüm adliye binalarının fiziki koşullarının acilen ve düzenli olarak denetlenmesi gerektiğini belirten inisiyatif, "Adliylerde güvenlik, ertelenebilecek ya da ihmal edilebilecek bir mesele değildir" tepkisini gösterdi.