İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesine

ve

Basit Usulde Yapıldığına Dair İlan



ESAS NO : 2025/27 Tereke

Mirasbırakanın Adı Soyadı : ERDAL BOZBEY - 56467019222

Gülhanım ve Paşa oğlu,

18/11/1959, 25/01/2024tarihinde vefat eden,

Mahkemesi : İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/04/2024 tarih, 2024/634 Esas ve 2024/600 Karar sayılı Kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/27 Tereke sayılı dosyasında TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.

Duruşma Tarihi :18/06/2026 Tarih - Saat 10:30

Miras bırakan 56467019222 T.C. Kimlik numaralı ERDAL BOZBEY terekesinin 2025/27 Tereke sayılı dosyası ile Terekenin iflas hükümlerine tasfiyesine karar verilmiş olup, ölüm tarihi olan 25/01/2024 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, tasfiye memuru olarak Av. Ahmet Özcan atanmış olmakla tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı, tebliğ giderlerini ve Adi Usulde Tasfiye avansı olarak 40.000-TL’yi peşin ödemleri gerektiği bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği, aksi taktirde tasfiyeye Basit Usulde devam olunacağı İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02482495