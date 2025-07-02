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İSTANBUL ANADOLU

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/693 Esas

Davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Davalı Ufuk Sarıkaya arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare tarafından, dava konusu İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mah., E:909,1275 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği, Mahkememizin 2024/693 Esas numaralı dosyasında Kamulaştırma (Bedel Tespiti) davası açılmıştır. Kamulaştırma alanı olarak Söz konusu taşınmaz hakkında 26.03.2024 tarih ve E-54219661-752.01-5530573/34 Sayılı Kamu Yararı Kararı alındığını, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8. Maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalı ile anlaşma sağlanmaya çalışıldığını, ancak bu mümkün olamadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescil davası açma zarureti hasıl olduğunu, yeni duruşma gününün 18/11/2025 günü saat 11:40'a bırakıldığı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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