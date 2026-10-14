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İSTANBUL ANADOLU

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2026/464 Esas

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , AYLA DÖLEN, BİLGİ ÖZTÜRK, BÜLENT YILDIRIM, FATMA AY, HALİL İBRAHİM GÖKÇEN, İSMAİL YILDIRIM, MEHLUZE GÜLTEKİN, MEHMET GÜLTEPE, MELİHA YILDIRIM, MESUT SÖNMEZ, NERİMAN GÜLER, NERMİN ERMUTLU, ÖZKAN KAYACAN, RIDVAN GÖKÇEN, SAMİ YILDIRIM, SELÇUK EREKİN, SELİM YILDIRIM, SEVGİ TUNCA, SÜHEYLA DOĞAN, ŞUAYİP EROL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare tarafından, dava konusu İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurna Mahallesi, 11491 Ada, 1 Parsel (ESKİ 630 PARSEL) sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği, Mahkememizin 2026/464 Esas numaralı dosyasında Kamulaştırma (Bedel Tespiti) davası açılmıştır. Kamulaştırma alanı olarak Söz konusu taşınmaz hakkında 26.03.2024 tarih ve E-54219661-752.01-5530573/34 Sayılı Kamu Yararı Kararı alındığını, bunun üzerine dava konusu taşınmazla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8. Maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışıldığını, ancak bu mümkün olamadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescil davası açma zarureti hasıl olduğunu, duruşmasının 19/11/2026 günü saat 12:03'e bırakıldığı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."

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