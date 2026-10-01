İSTANBUL ANADOLU 11. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/381 Esas

DAVALI : REVİE AMELİEA - 3172015105940003

DAVACI : YAHYA CAN -46972397052

Davacı tarafından açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Tarafların 26/09/2019tarihinde Endonezya'nın Cakarta şehrinde evlendiğini, evliliğin ardından Türkiye'ye dönüş yaptıklarını, daha sonra eşinin ailesini görmek amacıyla tekrar Endonzya'ya gitmek istediğini, ziynet eşyalarını satarak nakit paraya çevirdiğini, davalı ülkesine gittikten sonra geri dönmek istemediğini, davacının bu süreçte evliliğin devamı için gerekli fedakarlığı yaptığını beyan ederek boşanmalarına karar verilmesinitalep ve dava etmiş, ancak davalıya tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü :10/12/2026 tarih saat 09:25 'de olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ ve ihtarolunur.28/09/2026

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