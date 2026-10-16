T.C. İstanbul Anadolu

14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/65 Esas

Konu: Süleyman Çetin

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile SÜLEYMAN ÇETİN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davası nedeniyle;

Ümraniye İlçesi, İstiklal (Yenişehir) Mahallesinde bulunan 931 ada 22 parsel no.lu, 176,04 m² yüzölçümlü, tamamı Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz ile ilgili İdarelerince yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. Maddesi uyarınca satın alma talebine istinaden yapı kayıt belgesi sahibi Emrullah Gül'e satış işlemlerine başlandığını, söz konusu taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde bulunan "üzerinde Süleyman Çetin'in binası var" beyanının olduğu görüldüğünü, İdarece 13.08.2021 tarihinde taşınmazın mahallinde yapılan tespitte, Ümraniye İlçesi İstiklal (Yenişehir) Mahallesinde bulunan 931 ada 22 parsel sayılı 176,22m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın Seyfi Gül'e ait olduğunu, çevreden yapılan soruşturmada Süleyman Çetin adında bir şahsın bulunmadığı tespit edilerek tutanak alındığını, davalı Süleyman ÇETİN'in adresi ve kimlik bilgileri idarece yapılan araştırmada tespit edilemediğinden Mahkemece ilanen tebligat yapılması talebi bulunmakta olduğunu, açıklanan nedenlerle söz konusu tamamı Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde bulunan "üzerinde Süleyman Çetin'in binası var" şerhinin terkini için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğduğunu, yukarıda açıklanan sebeplerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere Ümraniye İlçesi, İstiklal (Yenişehir) Mahallesinde bulunan 931 ada 22 parsel no.lu taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde bulunan "üzerinde Süleyman Çetin'in binası var" şerhinin terkini ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Yukarıda belirtilen tüm hususların ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, bu ilanın yayınlanmasını takip eden 7 gün sonra yukarıda özetlenen dava dilekçesinin davalı Süleyman Çetin'e tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren dava dilekçesine 2 hafta içerisinde cevap verebileceği ihtarı tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13.10.2026

#ilangovtr Basın no ILN02570856