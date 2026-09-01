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T.C. İstanbul Anadolu

16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2025/202 Esas

Davacı : İSMAİL TEKİN

Davalı : CEYDA TEKİN - 102*****688 T.C. Kimlik numaralı, ŞERAFETTİN FİKRET ve NİHAL kızı

Davacı İSMAİL TEKİN tarafındandavalı CEYDA TEKİN aleyhineaçılanBoşanma ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, ön inceleme duruşması 13/01/2027 günü saat 09:30'a bırakılmış olup, Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde var ise dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız tebliğ yerine geçmek üzereİLAN olunur.

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