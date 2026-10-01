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İSTANBUL ANADOLU 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:

İ L A N

T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

28.09.2026

Sayı : 2026/651 Esas
Konu : İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ESER DEMİRKOL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28.09.2026

GAİP TC KİMLİK NO : 16235328864
ADI SOYADI : ESER DEMİRKOL
BABA ADI : ATİLAY
ANA ADI : ŞAZİMET
DOĞUM TARİHİ : 16/08/1973
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02559526