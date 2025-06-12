T.C. İstanbul Anadolu

17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

29.05.2025

Sayı : 2024/422 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI



Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Verilen ara kararı gereğince;

İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan 70 pafta, 82 ada, 9 parsel sayılı, 4.332,00 m2 yüzölçümlü, bahçeli ev vasıflı taşınmazın maliklerinden Osman kızı FATMA adına kayıtlı 215800/403200 hisse, Osman karısı SAFİNAZ adına kayıtlı 2940/403200 hisse, Hasan kızı GÜLSÜM adına kayıtlı 11760/403200 hisse, Osman kızı HATİCE adına kayıtlı 11760/403200 hisse ve Hasan kızı FATMA'ya ulaşılamadığı, sağ yada ölü olduğunun bilenemediği, tanıyan ve bilenin olmadığı, Üsküdar2.SulhHukukMahkemesinin16.07.2004tarih, 2004/427 Esas ve 2004/668 sayılı ilamı ile İstanbul Deftardarlığının Kayyum alarak tayine karar verildiğinden bahisle, gaiplik kararı verilmesini talep edilmiş olmakla;

Adı geçen Osman kızı FATMA, Osman karısı SAFİNAZ, Hasan kızı GÜLSÜM, Osman kızı HATİCE ve Hasan kızı FATMA hakkında bilgi ve malumatı olanların iş bu ilanın yayın tarihinden 6 ay içinde gerekli bilgiyi İstanbul Anadolu 17 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/422 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 2.KEZ ilan olunur. 29.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02240024