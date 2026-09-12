İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

5.250.000,00

1

Taşıt

34EML063 Plakalı , 2021 Model , PORSCHE Marka , WP1ZZZ95ZMLB09589 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz ,Aracın kaporta aksamında motor kaputunun hasarlı olduğu görülmüş,Aracın iç kozmetiğinin düzgün ve temiz olduğu görülmüş,Araçta gözle görülür herhangi bir parça eksiği olmadığı,Anahtar olmadığından aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Araç üzerinde görülen şase etiketinde yazan şase numarası ile takdiyat belgesinde yazan şase numarasının uyuştuğu tespit edilmiştir.Aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) Bilirkişi eksper raporu mahiyetinde olmayıp, İhale katılımcılarının aracın kaza geçmişi ve hasar kayıtları, bu kazalara ait parça değişim bilgileri için her kazaya ait ayrı sorgu yapılması gerektirdiği, aracın geçmiş kilometre bilgisi ve tüm bu kayıtlara daha ayrıntılı olarak ulaşmak için, araç plaka veya şasi numarasından kendilerininde sorgulama yapmaları gerekir.Aracın anahtar ve ruhsatı bulunmamaktadır.Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Adresi VİP YEDİEMİN OTOPARK Kurna Köyü Mah. Dedepaşa Cad. Aşina Sk. No:16-17 Kurtköy PENDİK/İSTANBUL