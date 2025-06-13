İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/284 Esas

KARAR NO :2025/279

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/04/2025 tarihli ilamı ile 6114 sayılı yasanın 10/3-b maddesi gereğince 10 AY HAPİS CEZASI, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Abdulbaki ve Fatma oğlu, 21/11/1994 Kulp doğumlu, Diyarbakır, Kulp, Kamışlı mah/köy nüfusuna kayıtlı CEMALLETTİN KAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısının istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.11/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02241074